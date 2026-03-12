Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
Преди две години семейството чува тежка диагноза за малкия Илиян. Оттогава животът им се превръща в ежедневна битка, изпълнена с надежда и вяра. Всеки месец те пътуват до Истанбул за терапии, които дават шанс за лечение на детето. В желанието си да помогне на родителите си, самият Илиян взема сърцераздирателно, но и вдъхновяващо решение – започва да продава любимите си играчки, за да събира средства за своето лечение.
Днес семейството живее в стара наследствена къща в Сушица, която има спешна нужда от ремонт. В дома липсват баня и тоалетна, а кухнята се намира извън основната постройка. Въпреки трудностите обаче, любовта и взаимната подкрепа ги държат силни и сплотени. Именно в този момент "Бригада Нов дом“ се появява в живота им, за да върне уюта, достойнството и надеждата в дома им.
В края на епизода зрителите и героите в епизода ще станат свидетели и на една много специална изненада, подготвена от Мария и екипа на предаването, която ще направи финала още по-вълнуващ, емоционален и незабравим.
