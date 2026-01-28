Румен Радев, съобщиха от екипа му. "Внесената регистрация на партия "Нашата България“ няма общо с Румен Радев“, посочват от пресофиса.
В патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името "Нашата България“ като търговска марка на 27 януари.
Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката "Нашата България“, са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др., съобщи bTV.
През декември Румен Радев разсея спекулациите около друга формация.
"Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен“, каза тогава Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия "Трети март“, че го възприема като свой "неформален лидер“.
"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни тогава Радев.
Кузман Илиев председателят на друга партия, спрягана като възможна "ракета носител“ за проект на Радев - "България може“, обясни в предаването "Лице в лице“, че политическата сила е "отворена за разговор с Радев, но такъв не се е състоял“.
"Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем“, заяви Кузман Илиев.
