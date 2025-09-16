ЗАРЕЖДАНЕ...
|Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация!
Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.
Инцидентът стана на 14 чавгуст. Марти пострада, след като електрическо бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - 35-годишната Христина, която почина в болница след дни опити на лекарите да я спасят. Детето бе нестанено първоначално в УМБАЛ - Бургас, но впоследствие - транспорирано с медицински хеликоптер до "Пирогов“.
Преди дни Окръжната прокуратура в Бургас предяви по-тежко обвинение спрямо Бургазлиев. Случаят е определен като особено тежък, а престъплението –причиняване на смърт и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, извършено при евентуален умисъл след употребата на марихуана.
Според родителите на Никола Бургазлиев, които са полицейски служители, се оказва натиск върху магистрати по делото за сина им.
