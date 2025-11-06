Ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е важно да се направи, защото иначе вървим към катастрофа през следващите години. Това заяви Мартин Димитров от ДБ в кулоарите на парламентаКоментарът му е по повод публикувания преди дни проектобюджет за 2026 година."Тези 5 млрд. касичка, които са предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да се оттеглят веднага. Да не се увеличава данък върху дивидентите от 5 на 10%. Не може с по-високи данъци да намаляваш сивата икономика. Да няма увеличение на осигуровките, а да има по-голяма събираемост. Увеличението на максимално осигурителния доход да бъде на половина. Да отпадне СУПТО. Това са задължителни мерки, така че да съхраним развитието на България и да не влизаме в крайно левичарство, което ще ни вкара в румънски и гръцки сценарий", обясни още той.