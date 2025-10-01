ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Мартин Димитров: Правителството харчи така, сякаш може да си допусне всякакъв дефицит
Припомни, че дори и бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов говори за още по-голям процент дефицит. Така, че добави той - ситуацията е много сериозна. Според Димитров сегашното правителство прави огромни разходи и не се спира.
"И аз се надявах, че сега като се вижда, че публичните разходи са на червено и това им се казва от всички анализатори, да бъдат взети коригиращи мерки веднага. Но вместо това правителството, за наше изумление, тръгна с бензин да гори пожара като предложиха 5,5 милиарда лева допълнителни разходи, които да бъдат харчени през ББР и Българския енергиен холдинг, които няма да бъдат броени в дефицита. Това е т.нар. харчене под черта, което е хитруване, заобикаляне".
Според него трябва да бъде направено всичко възможно данъците и осигуровките да не се увеличават. А това правителството "вече го готви". Това е обществена тайна, заяви той.
"Очевидно е, че управляващите от една страна не публикуват данни, от друга страна не представят бюджет. Когато има такива огромни неоправдани разходи накрая става румънски сценарий от последните години. Или в по-лош вариант гръцки сценарий. Всички тези проблеми са проблеми на правителството. Нямат нищо общо с еврозоната и дори напротив еврозоната и влизането в нея ще донесе стабилност".
Друга грешка според Димитров е, че се взима рекорден дълг, който не е взиман в новата история на България. Вече са взети 17 милиарда нови заеми, заяви той. Нямаш право да издъниш така бюджета в една нормална година, категоричен беше Димитров.
"Ако зависеше от това правителство и от този бюджет нямаше да влезем в еврозоната. Но Слава Богу не зависи. Има опасност да има процедура за свръхдефицит".
Правителството харчи така, сякаш може да си допусне всякакъв дефицит, допълни Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 48
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: