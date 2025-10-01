Мартин Димитров: Правителството харчи така, сякаш може да си допусне всякакъв дефицит

© БНТ Фискалният съвет говори за 5,1% дефицит, ако бъдат продължени досегашните политики Те отчитат, че правителството нарочно забавя публикуването на данни. Но 5,1% дефицит е наистина изпуснат и пробит бюджет. И много сериозен проблем, това каза пред БНТ Мартин Димитров от ПП-ДБ.



Припомни, че дори и бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов говори за още по-голям процент дефицит. Така, че добави той - ситуацията е много сериозна. Според Димитров сегашното правителство прави огромни разходи и не се спира.



"И аз се надявах, че сега като се вижда, че публичните разходи са на червено и това им се казва от всички анализатори, да бъдат взети коригиращи мерки веднага. Но вместо това правителството, за наше изумление, тръгна с бензин да гори пожара като предложиха 5,5 милиарда лева допълнителни разходи, които да бъдат харчени през ББР и Българския енергиен холдинг, които няма да бъдат броени в дефицита. Това е т.нар. харчене под черта, което е хитруване, заобикаляне".



Според него трябва да бъде направено всичко възможно данъците и осигуровките да не се увеличават. А това правителството "вече го готви". Това е обществена тайна, заяви той.



"Очевидно е, че управляващите от една страна не публикуват данни, от друга страна не представят бюджет. Когато има такива огромни неоправдани разходи накрая става румънски сценарий от последните години. Или в по-лош вариант гръцки сценарий. Всички тези проблеми са проблеми на правителството. Нямат нищо общо с еврозоната и дори напротив еврозоната и влизането в нея ще донесе стабилност".



Друга грешка според Димитров е, че се взима рекорден дълг, който не е взиман в новата история на България. Вече са взети 17 милиарда нови заеми, заяви той. Нямаш право да издъниш така бюджета в една нормална година, категоричен беше Димитров.



"Ако зависеше от това правителство и от този бюджет нямаше да влезем в еврозоната. Но Слава Богу не зависи. Има опасност да има процедура за свръхдефицит".



Правителството харчи така, сякаш може да си допусне всякакъв дефицит, допълни Димитров.