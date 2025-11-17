Мартин Димитров: За "Лукойл" искахме национален план, а не хаотични действия
©
Според него правителството работи на парче.
"Фактът, че след тази дерогация ще искат следваща показва, че нямат план, това не е сериозно. Трябваше да има проверка на резервите. Относно Спецов, самият закон предвижда човек с опит в петролния сектор, нямаме информация той да има такъв. Това би било много важно, ако се стигне до договаряне на доставки на горива", коментира Димитров в ефира на BTV.
По думите му е имало време да се проведе конкурс за длъжността, след консултации с Европейската комисия по въпроса. Димитров допълни, че именно ДБ вкарват фигурата на особения управител в българското законодателство през 2023 г.
"Тогава предвидихме до трима участници в екипа, сега те промениха закона и там се говори в единствено число. Мисля, че нашият модел беше по-сполучлив, можеше в този екип да има поне един човек, който да се занимава с петрол и един, препоръчан от ЕК", добави той.
"Толкова левичарски бюджет не съм виждал. Силно обезпокоен съм за последствията. Повече от 20 г. не е имало разходи към БВП в размер на 46% - това е избухване на разходите. 20 години не е имало такова увеличаване на данъчната тежест – удвояват Данък дивидент, 2 процентни пункта ръст на осигуровките за пенсии, рекорден ръст на максималния осигурителен доход. Дългът ще мине 30%“, коментира Димитров за Бюджет 2026г.
Още по темата
/
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
16.11
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
16.11
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
Още от категорията
/
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
08:59
Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
16.11
Интермодалният терминал в Русе, модернизацията на жп инфраструктурата и подобряването на шосейния транспорт сред водещите правителствени приоритети
16.11
Радан Кънев за задържането на сина му: Явно не сме намерили верния подход, моментът е труден за нас
16.11
Икономистите притеснени за държавния дълг: Само за лихви през 2026 г. ще дадем над 1 млрд. евро, през 2028 г. ще са 1,7 млрд. евро
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.