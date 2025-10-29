Левичарската власт предлага увеличение на осигуровките с 10% на фонд "Пенсии". Всяко семейство с двама работещи на средна заплата ще заплаща 100 лева повече всеки месец.Това едно от най-големите увеличения на данъчно осигурителната тежест от много години насам. Ще коства увеличаване на сивата икономика, ще коства забавяне на растежа, ще намали активността в икономиката.Такъв анализ на проектобюджетите на НЗОК и НОИ направи депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров, предаде репортер наДепутатът обяви, че са внесли десетки предложения и законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите."Няма друго решение. Този път е лош за България, това е левия път на забавяне на растежа".По отношение на минималната заплата и защо проектобюджетите налагат по-ниска такава Димитров отговори:"Това е въпрос на вътрешен пазарлък. Тука трябва трайно решение. Плоският данък следва да бъде запазен", коментира още Мартин Димитров и поясни, че той е дал в България много добри резултати.