СФЕРА е първото имерсивно музикално събитие в България. Колоните ще бъдат разположени на седем места в залата, около слушателите. Това каза Мартин Ставрев внас водещ Ася Александрова.Звуковата система в конфигурация 7.1 отдавна вече е наложена в киното, но в музикален аспект все още е малко позната. Подобни имерсивни аудио събития се организират в САЩ, в Канада и във Великобритания. "В България групата, с която работя аз – The Science, е единствената, която издава музиката си в тези формати“, поясни Ставрев.На 17 януари в "Топлоцентрала“ ще се съберат български и чуждестранни артисти на първото в България имерсивно музикално събитие. "Някои от тях са по-наложени, други – не толкова, но тепърва ще се налагат на българската сцена: Ben Lukas Boysen от Германия – страхотен композитор на филми, на игри, изявява се и като артист; холандският изпълнител Sorza идва с VJ, който отговаря за неговите визии; Lacuna и Rahul Sharma от Индия; Иван Шопов с новия си проект, в колаборация с "Новите български гласове“, Carmen Rizzo, Дани Харисън; диригентът на хора Георги Петков; Niandraz – едно младо момиче от България, което е изключително кадърен и много обещаващ артист, и моята група – "The Science“. Това е една страхотна амалгама от много значими български и чуждестранни артисти. Ние ще презентираме новия си албум "Touchmarks“, който предстои да излезе след два месеца“, разказа Мартин Ставрев.Продължителността на събитието е 6 часа. "В първата половина музиката е по-синематична и достъпна за по-широк кръг от хора, а втората част е по-клубно насочена, за тези, които могат да издържат до по-късните часове“, добави гостът.