Един от резултатите от войната в Близкия изток е смяната на режима в Иран, но не в смисъла, който бе търсен от САЩ и Израел. Смяната се изразява всъщност в допълнителна радикализация на режима. Това каза международният анализатор Мартин Табаков.Той посочи, че властта в Иран е монополизирана от Ислямската революционна гвардия, което означава, че всякакви преговори ще бъдат по-трудни, а към момента дори няма индикации за такива. Също така подчерта, че който и генерал от армията да бъде ликвидиран, той веднага ще бъде заменен с друг, като настоящият е много по-радикален от предходния.Табаков обясни пред NOVA, че Иран все още има ресурс, за да нанася удари по други страни. И допълни, че ако Тръмп беше реализирал ултиматума за отваряне на Ормузкия пролив и заплахата, ако това не се случи да започнат атаки по ирански електроцентрали, това би ескалирало допълнително напрежението в района. Причината американският президент да изтегли решението си е опасността от реципрочен отговор от страна на Иран и огромен ръст на цената на петрола, каза още експертът.Табаков подчерта, че хората, които не харесват режима в Иран, нямат нужната сила, за да се противопостяват.