Изглежда, че Иран е постигнал най-съществената стратегическа победа във войната - оцеляването на режима в Техеран. Режимът не само е запазил властта си, но и е успял допълнително да затегне контрола върху вътрешнополитическите процеси, като същевременно консолидира хардлайнерските си позиции. Това е важен извод, тъй като подобен тип управление, с твърди и непреклонни позиции, е много по-малко склонно да прави отстъпки в рамките на дипломатически преговори. Това заяви международният анализатор Мартин Табаков в предаванетоПо думите му американският президент Доналд Тръмп е изправен пред решаването на "труден ребус", тъй като не успява да постигне поставените цели."Първоначалната цел беше промяна на режима. Впоследствие тя беше преформулирана като промяна на поведението на режима, а след това допълнително смекчена до неговото отслабване. Нито една от тези цели обаче не беше постигната. Президентът Тръмп трябва или да признае публично това, което е малко вероятно или да продължи да търси алтернативни обяснения", посочи Табаков.По отношение на твърденията, че съюзници на САЩ в Персийския залив настояват за продължаване на конфликта с Иран, той отбеляза, че въпросът е изключително сложен.Тръмп още преди началото на конфликта заяви, че евентуална война с Иран няма да следва сценария на войната в Ирак."Съединените щати не възнамеряват да затънат в продължителен конфликт в региона. Според него за постигане на успех би било необходимо значително увеличаване на военните ресурси. Това обаче създава парадокс, тъй като самият Тръмп критикува подобни външнополитически ангажименти на предходните администрации. "Трудно е да си представим, че той ще се превърне в продължител на тази линия, вместо в политик, който се стреми да я прекрати. Освен това темата има сериозно вътрешнополитическо измерение - както американското общество, така и неговата електорална база не подкрепят продължителен конфликт в Близкия изток. Подобен сценарий би се отразил както на цените на горивата, така и по най-тежкия възможен начин - чрез увеличаване на човешките жертви", допълни той.По негови думи конфликтът ще продължи в обозримо бъдеще. "Съединените щати предлагат на Техеран условия, които вече бяха отхвърлени още преди началото на войната. От своя страна Иран поставя амбициозни искания, включително утвърждаване на контрол върху Ормузкия проток - нещо трудно осъществимо, като се има предвид, че става дума за международни води", заяви Табаков.На въпрос дали Тръмп търпи провал, анализаторът е категоричен: "Със сигурност става дума за стратегически провал - в смисъл, че военната доминация на САЩ и Израел не може да бъде превърната в стратегически актив. Значителна част от ракетната и ядрената програма на Иран беше засегната, включително чрез унищожаването на ракетни установки. Това е сериозен удар. Но той не доведе до промяна в поведението на режима."Според него, ако има промяна, тя се изразява не в отслабване, а в допълнителна радикализация на режима. "Трябва да свикнем с перспективата за по-радикален Иран. Това представлява поражение не само за американската, но в известна степен и за израелската външна политика", подчерта той.