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Ìàùàáíà àêöèÿ íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" çàïî÷âà â öÿëàòà ñòðàíà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 11:52 / 25.07.2020Êîìåíòàðè (5)65
© ÁÃÍÅÑ
Ïðåç ïî÷èâíèòå äíè ùå èìà äîïúëíèòåëíè ïîëèöåéñêè ïðîâåðêè ïî ïúòèùàòà è òå ùå ñà îñíîâíî â ïèêîâèòå ÷àñîâå.

"Çàïî÷âà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà, íàñî÷åíà êúì êîíòðîë íà âîäà÷èòå íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà ïðåç ïî÷èâíèòå äíè, êîèòî ñå äâèæàò ïî àâòîìàãèñòðàëèòå, ïúðâîêëàñíèòå âòîðîêëàñíèòå ïúòèùà. Êîíòðîëúò ùå áúäå èìåííî òàì, òúé êàòî äâèæåíèåòî å íàòîâàðåíî ïðåç ïî÷èâíèòå äíè. Ïðåç ÷àñîâåòå, â êîèòî ñå î÷àêâà òðàôèêúò äà å íàé-ãîëÿì, ùå ðàçïîëîæèì äîïúëíèòåëíè åêèïè, êîèòî äà ñëåäÿò çà ïðåâèøåíà ñêîðîñò, óïîòðåáà íà àëêîõîë, íàðêîòè÷íè âåùåñòâà“. Òîâà ñúîáùè ïî âðåìå íà áðèôèíã íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ“ èíñïåêòîð Íèêîëàé Êðóøàðñêè îò "Ïúòíà ïîëèöèÿ“ êúì ÑÄÂÐ.

Èçâúí ÷àñîâåòå íà çàñèëåí òðàôèê ïî ãîëåìèòå ïúòèùà, êîíòðîëúò ùå áúäå íàñî÷åí êúì âîäà÷èòå íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â êóðîðòèòå ïî ×åðíîìîðèåòî îòíîâî çàðàäè çàñèëåíàòà óïîòðåáà íà àëêîõîë è íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Êîíòðîëúò ùå å çàñèëåí è çà âîäà÷èòå íà ÒÈÐ-îâå.

"Èìàìå ïðàâî äà ãè êîíòðîëèðàìå ñ òåõíè÷åñêèòå ñðåäñòâà çà àëêîõîë, ïðåâèøåíà ñêîðîñò, çàùîòî åäíà îò îñíîâíèòå ïðè÷èíè çà ÏÒÏ å íåñúîáðàçåíàòà èëè ïðåâèøåíà ñêîðîñò. Òå ñúùî ïðåâèøàâàò ñêîðîñòòà", îòáåëÿçà Êðóøàðñêè.

Àêöèÿòà ùå ïðîäúëæè ïðåç öÿëîòî ëÿòî, íî ïðåç óèêåíäà ïðîâåðêèòå ùå áúäàò çàñèëåíè, ïîâå÷å îò îáè÷àéíîòî.

Òîé ïðèïîìíè è ãëîáèòå:

"Çà óïîòðåáà íà àëêîõîë è íàðêîòè÷íè âåùåñòâà ìîãàò äà çàïî÷âàò îò 500 è äà ñòèãàò äî 1000 ëâ. Ãîâîðèì çà àëêîõîë ñ ëèøàâàíå îò øîôüîðñêà êíèæêà îò ïîëîâèí äî åäíà ãîäèíà â çàâèñèìîñò îò êîíöåíòðàöèÿòà, ñ êîÿòî å óñòàíîâåí âîäà÷úò. Êîãàòî ñå óñòàíîâè óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íî âåùåñòâî, ñå îáðàçóâà äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî è ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî íàêàçàíèÿòà", äîïúëíè Êðóøàðñêè.









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