закона, известен като "Антиспекула", който въвежда таван на надценките на храните и услугите. Темата коментира лидерът на "Изправи се, България" Мая Манолова.
"С бездействието си 6 месеца преди влизане в еврозоната, на фона на брутално повишаване на цените на основни хранителни продукти, лекарства и услуги, безхаберието на депутатите беше изумително", каза Манолова. Тя подчерта, че рязкото приемане на закона вероятно се дължи на наближаващите избори и на реалното поскъпване на живота, което парламентаристите вече не могат да игнорират.
Манолова изтъкна конкретни примери за ценови скокове. Тя припомни и данни от доклад на КЗК, според който надценките при млечните продукти достигат 90%.
"Силно се надявам, че парламентът ще приеме и на второ четене този закон, защото иначе депутатите няма как да се явят пред хората по най-важната тема – поскъпването на живота", заяви Манолова в ефира на NOVA NEWS.
По думите ѝ, законът "Антиспекула" е изграден на база опита на европейски държави, в които преди влизане в еврозоната се прилагат тавани на цените и контрол на надценките. "Хърватия, Унгария, Гърция, Франция и Италия имат успешни практики. И в Германия вече се обсъжда "германска кошница" с контролирани цени на основни хранителни продукти", обясни тя.
Манолова подчерта и тежката ситуация на българския пазар. "България е държавата с най-изкривения пазар. Първите две търговски вериги имат общ оборот от 7 милиарда лева и налагат надценки до 90% върху млечните продукти. Трябва да има лимитирани надценки, за да се защитят българските производители и граждани", заяви тя.
На края на разговора тя бе категорична, че "законът "Антиспекула" е ключово важен за хората". "Приемете го, иначе няма да може да се появите пред избирателите в предстоящата кампания", заключи тя.
Мая Манолова: България е държавата с най-изкривения пазар
© NOVA NEWS
Още по темата
/
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Още от категорията
/
Лидерът на "Трети март": С две ръце бих гласувал за Радев и ще дам мястото си на председател, ако той тръгне на избори
17:27
Божидар Божанов предупреди: Предстои нов договор с "Майкрософт" за държавната администрация. Рисков е
11:11
Костадинов: Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия
16.01
Адмирал Ефтимов с анализ за изминалата година: Отличи морска група за специални операции и авиационното формирование за въздушни специални операции
16.01
Адемов, АСП за върнатия мандат: Обществото ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимностиа
16.01
Абровски: Изборите, преди Великден силно, ограничават контролиран и купен вот в малките населени места
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Промени при АБВ пощата
15:21
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.