Мая Манолова. Допълни, че на фона на растящите цени да намалиш дохода на тези, които реално работят наистина е "брутално и арогантно".
"Едни получават 60% увеличение на заплатите, други - 5%. Разделяш и бизнеса. Монополите се явяват галеното дете на този бюджет. Докато ударени са малките".
Това управление събра антагонистичните настроения срещу себе си и според нея това управление е абсолютно неприемливо за българските граждани. Била предупредила, че "ако няма ясен контрол на цените този протест ще изглежда просто като импровизация пред това, което предстои".
Според нея България е единствената държава, която не е предприела никакви мерки за овладяването на цените, а "в същото време ще се влиза в еврозоната".
Според Мая Манолова протестът е бил, както срещу бюджета, така и срещу управлението.
"Това беше протест и срещу бюджета, който е еманация на стила на управление, арогантен и с репликата "не ни интересува какво мислите - ние ще го наложим, а вие ще плащате на работодателите". На българите не им харесва начина, по който функционира държавата. На този фон това, което предстои - лавинообразното поскъпване на живота и цените - това ще бъде следващият повод за голям протест".
Според Мая Манолова всеки ден на управление лявото обединение "търпи щети".
Обяви се "за" излизане от управлението.
Мая Манолов заяви, че "има надежда след успехите на гражданското общество".
