Мая Манолова в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС.
По думите ѝ цените на храни, лекарства, горива и услуги от първа необходимост нарастват безконтролно, а политическите сили не предлагат конкретни решения. Затова от "Изправи се.БГ" са изпратили меморандум до партиите с искане за публичен ангажимент за въвеждане на законодателство за контрол на цените.
Според нея България е единствената държава в Европейския съюз, която не е предприела мерки за ограничаване на ценовия ръст. "Чрез платформата "Антиспекула" се проследява ежемесечно увеличението на цените на основни продукти като мляко, яйца, хляб, плодове и зеленчуци, като в много случаи те са по-високи от тези в съседни държави", допълни Манолова.
Като решение тя предлага въвеждане на т.нар. "таван на цените" за основни стоки и услуги, включително храни, горива, лекарства и банкови такси, както и облагане на свръхпечалбите на големите компании. "Подобни мерки вече се прилагат в редица европейски държави и дават резултат", каза още лидерът на "Изправи се.БГ".
Относно високите сметки за електроенергия, Манолова заяви, че гражданите не вярват на обясненията за повишено потребление и настоя за създаване на независима комисия с участието на международни експерти, която да разследва причините за рязкото увеличение на сметките през зимните месеци.
Тя отправи критики и към обявените от правителството мерки за справяне с инфлацията, които по думите ѝ са недостатъчни и неефективни. "Предвидените средства не достигат до реална подкрепа за домакинствата, а предложените компенсации са символични и "обидни" за гражданите", отсече Манолова.
Тя коментира и решението на Върховния административен съд да спре промените в платеното паркиране в София. "Това е голяма победа за гражданите. Подобни решения трябва да се вземат само след широко обществено обсъждане", категорична е Манолова.
В заключение лидерът на "Изправи се.БГ" предупреди, че липсата на адекватни мерки срещу поскъпването и усещането за несправедливост могат да доведат до сериозно обществено напрежение.
Мая Манолова: Цената на кризата ще бъде прехвърлена на гърба на гражданите, а това е опасна игра с гнева им
