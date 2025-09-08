ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Мая Манолова: Изравнителните сметки за парно са незаконни, формулата за сградна инсталация е спряна от съда
По думите й в основата на създаването на този правен хаос и вакуум стои министърът на енергетиката. "Предупредихме и "Топлофикация“, и топлинните счетоводители, и министъра на енергетиката за хаоса, който се случва в сектор "Топлоподаване“. Формулата, по която се изчислява такса "Сградна инсталация“, е отменена с решение още от 25 февруари. Опитът на министъра да я потвърди отново се оказа неуспешен, защото Върховният съд каза, че спира изпълнението на този нищожен акт, тъй като той ще доведе до сериозни икономически вреди за потребителите. Само че вече вредите са нанесени, защото топлинните счетоводители, топлофикациите изчислиха изравнителните сметки по незаконната формула“, обясни Манолова.
"Изправи се.БГ“ е в готовност да заведе колективен иск на потребителите срещу топлофикациите в страната. "Няма как държавни, общински и частни дружества да са над закона. След като законодателят и съдът е казал, че тази формула не следва да бъде прилагана, опитът топлофикациите и топлинните счетоводители да я прилагат наистина е арогантен. Никой не е над закона. Призоваваме също така министърът на енергетиката да измени нищожната си наредба, която е отменена от съда“, заяви председателят на "Изправи се.БГ“.
Топлинните счетоводители, които са получили жалби от гражданите, сега трябва да се произнесат. "Изключително важно е да се проследи дали ще се съобразят със спряната формула или отново ще се държат като богопомазани структури над закона“, добави Манолова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: