Мая Манолова в социалната мрежа Фейсбук.
"Стотици граждани ни изпратиха сигнали за драстично завишени сметки. В десетки случаи потреблението през януари е двойно спрямо декември, а през февруари - още по-високо. А междувременно министър Трайчо Трайков ни занимава с бъгове и гличове", пише тя.
Манолова настоява за отговор от КЕВР и енергийния министър на следните въпроси:
- Проверил ли е министърът на енергетиката каква е сметката за ток на неговото министерство?
- Проверил ли е премиерът сметката на Министерския съвет?
- Проверила ли е КЕВР собственото си потребление?
"Това са парите на данъкоплатците. Ако има завишено потребление в домовете и фирмите, има ли такова и в държавните институции? Което плащаме ние", коментира още Манолова.
Тя обяви, че с екипа си ще подаде заявления по Закона за достъп до обществената информация, за да изиска сметките за ноември, декември, януари и февруари на Министерството на енергетиката, Министерския съвет и КЕВР.
Манолова призова и всички граждани, получили необяснимо високи сметки за ток, да подават жалби до КЕВР, през съответното електроразпределително дружество или директно чрез портала на комисията.
