Мая Манолова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.
Манолова припомни, че на 19 декември КЕВР излезе с решение, с което постанови нови по-високи цени на водата почти във всички области, като увеличенията достигаха до 14%. Тогава от "Изправи се.БГ“ призоваха тогавашния министър Иван Иванов да се разпореди и ВиК дружествата да не се възползват от тази възможност за повишаване на цените
"Така че сега призовавам министър Бонева да направи това, за което призовахме министър Иванов и той го направи, а именно да се разпореди ВиК дружествата да не повишават цената на водата до пределните нива, които са им предоставени от КЕВР. Няма никакъв проблем настоящата служебна министърка на регионалното развитие да го направи. И "Изправи се.БГ“ я призоваваме. Ние сме подготвили и писмо, което незабавно ще й изпратим, с настояване да пощади хората поне от водната бомба, която ги чака, ако цената на водата скочи 14%", обясни Манолова и добави, че запазването на цената на водата на нивата от 2025 година може да стане за още от 3 месеца до 1 година.
По отношение на завишените сметки за ток Манолова даде пример, че домакинство, което е платило 100 лева по-рано, на базата на повишената цена сега трябва да плати 102,50 лева.
"Сметките обаче са от 30% до 100% и ЕРП-тата съответно си нехаят за това. Правят проверки, които ясно са без резултат. По отношение цената на тока, съветвам бившият енергиен министър Станков просто да спре да заблуждава българските граждани, защото на годишна база от януари към януари токът се повиши с 11%. От 1 януари с 8,5% и от 1 юли с 2,5%. Нека да ги събере, да ги извади и да се убеди в това, в което българските граждани са се убедили, гледайки своите фактури, в частта цена на тока, сравнявайки с миналата година.
Мая Манолова заяви, че случаите с драстично повишена цена на януарските и февруарските сметки са десетки хиляди, не са единици. И вероятните причини за това са или лошо качество на подаваната електрическа енергия, т.е. вместо напрежение от 220 волта с по-низко от 180-190 волта, или злоумишлена грешка от страна на ЕРП-тата, които просто са отчели по-високо потребление.
"И тук всички опити на вече служебния министър Трайков да обяснява ситуацията с някакви софтуерни катаклизми, че е имало глич, бъг или не знам какво в системите на ЕРП-тата, представете си едновременно и в трите системи на трите ЕРП-та, просто са несериозни и обидни за българските граждани. От "Изправи се.БГ“ настояваме за назначаване на независима експертна комисия, която да направи пълно разследване на начина, по който бяха формирани сметките на гражданите през януари и февруари с независими експерти, за да бъде установена истината. А не жалбите да минат просто така и да се твърди, че видите ли хората били потребявали внезапно 2-3 пъти повече електроенергия от предния месец или от същия период за миналата година"
От гражданската платформа са внесли заявление за достъп до обществена информация в КЕВР, в Министерски съвет и до енергийния министър Трайчо Трайков, с които са поискали информация за това какви са сметките за ток на Министерство на енергетиката, на КЕВР и на Министерски съвет, какво потребление е отразено в тези смети.
"Ние сме убедени, тъй като потреблението на юридическите лица, на фирмите е значително повишено, необяснимо повишено, че и институциите също така имат завишено потребление, необяснимо високо потребление. Но ако Трайчо Трайков и Младеновски просто плащат с публични пари, за българските домакинства този разход се явява непосилен", заключи Манолова.
