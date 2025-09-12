ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мая Манолова иска закриване на топлинните счетоводители
"Топлинните счетоводители за пореден път си внушиха, че са по-висока инстанция от Върховния административен съд. Отказват да преизчислят изравнителните сметки за парно, което се налага поради решението на ВАС, спиращо изпълнението на формулата за сградна инсталация", заяви бившият омбудсман.
"Припомняме, че Изправи се.БГ помогна на десетки граждани с изготвянето на възражения срещу изравнителните им сметки за парно и топла вода", каза още тя.
По думите ѝ, топлинните счетоводители са "абсолютно ненужна структура", която ежегодно събира над 30 млн. лева от столичани – по средно 70 лева от 450 хиляди абонати на "Топлофикация София".
"Тяхната дейност - дяловото разпределение в сградите етажна собственост, без проблем може да се извършва и от Топлофикация. Затова настояваме министърът на енергетиката незабавно да внесе предложение за закриване на топлинните счетоводители", настоя Манолова.
Според Манолова е парадоксално, че таксите, които събират топлинните счетоводители от потребителите, се фиксират в договори, сключени между Топлофикация и дружествата. Гражданите не са страна по договора и не могат да възразят срещу повишаването на тарифите на топлинните счетоводители, увеличили се за 2 години с близо 60%. Дейността им може да се извършва от Топлофикация, която самата е и топлинен счетоводител.
Тя остро разкритикува и "Топлофикация София" ЕАД, която по думите ѝ защитава интересите на топлинните счетоводители, вместо тези на своите абонати.
"Е, няма да стане. Ще се видим в съда!", заяви Мая Манолова.
