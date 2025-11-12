Медицински надзор за хосписите на ужасите в Поморие и Черноморец: Заличени са регистрите, сезирали сме местните институции, че работят нерегламентирано
В хосписа в гр. Черноморец бяха установени сериозни нарушения: настанените лица не са терминално болни пациенти, лоша хигиена, липсва утвърден правилник за вътрешен ред, няма договори с медицински специалисти и дейността не отговаря на изискванията за палиативни грижи, както и на Закона за лечебните заведения.
Незабавно със Заповед № РД-22-5/30.06.2025 г. на изпълнителния директор Иванка Динева, лицензът на "Хоспис Миладиноски“ ЕООД (ЕИК 203430190, гр. Черноморец, ул. "Антон Страшимиров“ № 1) е отнет, а лечебното заведение е заличено от регистъра на ИАМН. Удостоверение № 1660/23.12.2015 г. на РЗИ-Бургас е обезсилено.
Заповедта е обжалвана пред Административен съд-Бургас. Искането за спиране на незабавното изпълнение е отхвърлено от Административен съд-Бургас и потвърдено от ВАС (Определение № 8552/21.08.2025 г.). Отделно от горното Административен съд Бургас е разгледал жалбата по същество в открито съдебно заседание на 3.10.2025. Като заповедта е потвърдена с Решение № 9197/27.10.2025 г.
След проведен разговор с РЗИ Бургас ни бе потвърдено, че са сезирали местните институции за нерегламентираната дейност, осъществявана от заличения хоспис. Предстои РЗИ Бургас да сезира Български лекарски съюз да извърши проверка относно квалификацията на д-р Димче Миладиноски.
