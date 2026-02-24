Васил Терзиев сестрите да бъдат заменени от педагози в яслите и яслените групи към детските градини.
В писмо кмета на Столична общена настоява за промени в Закона за здравето, с които се иска премахване на медицинските специалисти по здравни грижи от самостоятелните детски ясли и яслените групи в детските градини и замяната им с педагози. Като мотиви за тази промяна са посочени липсата на медицински сестри в столицата, както и отпадането на функции, които те са изпълнявали в детските ясли и яслените групи.
Според БАЗПГ подобни промени не са в интерес на децата.
"При промяна в законодателството и преминаване на детските ясли към МОН ще отпаднат грижите за малките деца, които са изключително нужни в тази възраст, особено до навършването на 2 години, и ще бъде нарушено равновесието между физическото и психическото развитие. Медицинските специалисти притежават компетентността да полагат качествени грижи, адекватно да оказват първа помощ, да следят психическото и физическото развитие на децата, да следят за здравословното хранене, да консултират родителите по въпроси, касаещи правилното отглеждане на децата, имат изострен поглед към настъпващи промени и заболявания, притежават нужните знания, умения и опит за работа с бебета и малки деца", коментират от Съсловната организация.
И допълват: "Подмяната на медицинските сестри с педагози не е адекватно и политически отговорно решение, което да гарантира здравето и развитието на децата. За тази цел са нужни мерки, които не да елиминират медицинските сестри от яслите и яслените групи, а да ги привлекат в тях. БАПЗГ многократно е предлагала, като решение в тази посока увеличаването на заплащането на специалистите по здравни грижи до достигането на поне 150% от средната работна заплата (СРЗ) за страната. Увеличението на възнаграждението до подобни размери може да разреши кадровия дефицит в яслите и яслените групи, но не и в страната".
Според тях липсата на медицински сестри в детските ясли и яслените групи в детските градини не е изолирано явление, а част от основния проблем на българското здравеопазване – острият кадрови дефицит на специалисти по здравни грижи, за който БАПЗГ алармира от години.
"Съсловната организация предупреди за него още преди десетилетие и продължава да го прави ежегодно. Както не веднъж сме казвали, кадровата криза поставя в риск не само функционирането на детските ясли и оттам на здравето и развитието на децата в тях, а и на цялата здравна система. В риск у нас са всички пациенти, без значение дали търсят лечение и здравни грижи в болничната или извънболничната помощ, тъй като и в двете сфери липсата на медицински персонал е огромна. Това води до невъзможност за качествено предоставяне на здравни услуги и за осигуряване на реален достъп до тях. За да се преодолее този огромен проблем, пред който е изправена цялата здравна система, не само детските ясли, са нужни спешни и радикални мерки за преструктуриране най-вече на болничната помощ, която акумулира ненужен ресурс – кадрови и финансов, за сметка на останалата част от системата, и то при недоказана обществена потребност".
БАПЗГ категорично се противопоставя на искането на г-н Терзиев за промяна в законодателството, чийто резултат ще бъде "единствено и само ликвидиране наличието на медицински сестри в яслите".
Според организацията този подход няма да разреши кадровия проблем в тези заведения, но може да постави децата в риск. Механичното прехвърляне на водещата роля в грижата за децата в ранна детска възраст от едно министерство към друго ще унищожи доказани във времето ефективни работещи структури за отглеждане на децата в ранна детска възраст, алармират сестрите.
БАПЗГ отново подчертава, че кадровата криза на медицински сестри в София и страната не може да бъде преодоляна с подобна промяна в нормативната база, а единствено и само с цялостна реформа, която да адресира проблема с раздутата болнична система и недостатъчния персонал в здравеопазването – реалност, която поставя в риск здравето и дори живота не само на децата, но на всеки потенциален пациент.
