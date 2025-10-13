Меглена Плугчиева: Тревожи ме, че Терзиев не е готов на никаква самокритичност, допуснати са груби грешки, на които сега софиянци берат плодовете

© Кризата с боклука може да обхване цяла София, след като изтекат договорите в 18-те района, а това е до един-два месеца, засега няма изгледи да се реши, а се задълбочава. Темата коментира Меглена Плугчиева, бивш вицепремиер по европейските фондове, народен представител в три състава на парламента и заместник министър на земеделието и горите, дългогодишен посланик в Германия, Швейцария, Лихтенщайн и Черна гора, в предаването България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Преди 15 години, когато беше голямата криза с боклука в София, Беше и времето, в което Плугчиева току-що беше поела поста вицепремиер.



"Предположих, че за това ме каните, за да споделя опит. Дано той да бъде полезен и за тези, които трябва да вземат решения, а и за гражданите на София. Вярно е, че това беше 2008-2009 година и тогава цяла София тънеше в боклук, в отпадъци, като нещата бяха много сериозни и даже аз като вицепремиер и доскорошен тогава посланик в Германия, бях поискала съдействие от Германия и бяхме получили даже оферти балите с боклук, които растяха като планина на площадките в Кремиковци, да бъдат извозени с влакови композиции и да бъдат изгаряни в пещите в Германия. Слава богу не се стигна дотам, но това беше кризисна ситуация, и разбира се при кризисни ситуации винаги се търси цялостно взаимодействие и комплексно решение на въпроса, независимо кой в каква политическа партия членува", каза Меглена Плугчиева.



Тя отправи едно важно послание към ръководството на Столична община.



"Аз смятам, че това е едно важно послание и към управляващите днес, особено към ръководството на Столична община и към кмета Терзиев. Освен това, още един пример бих се позволила да дам, и то на база на дългогодишния ми и управленски, и политически опит. Точно тогава, като поех като вицепремиер, за първи път тази длъжност беше създадена, защото бяха спрени над 500 милиона евросредства и съответно трябваше да се излезе от тази кризисна ситуация. Аз като вицепремиер естествено първото ме посещение беше в Брюксел и първата новина, с която де факто най-лошото, което можеше да получа като информация, беше, че губим над 300 милиона за завода за боклук, защото правителството на Сергей Станишев не може да намери диалог с Общината, където кмет беше Бойко Борисов, и че това са орел рак и щука и в никакъв случай не може да се стигне до решение, и поради тази причина ще загубим средствата. Признавам се, че като се върнах, аз помолих там за малка отсрочка, и като се върнах, първото нещо, което направих, е с проектите да отида в Общината при Борисов. Това беше за тогавашното време сензация, че вицепремиер от БСП отива на крака на Борисов от ГЕРБ", заяви тя.



Меглена Плугчиева каза и какво се е случило след това.



"Разбира се, това не остана без последици и в правителството, че получих определяна критика, но важното беше, че се намери решението и заводът беше построен, и той работи. Сега, какво трябва допълнително да се прави, ремонт или адаптация, или промени, това е друг въпрос. Но мисълта ми е, връщам се на темата, че в кризисни ситуации, когато става дума за милионен град, като София, е важно интересът на хората да бъде поставен на първо място. И съм изненадана от реакцията на кмета Терзиев, че той е отхвърля всякаква помощ, още повече, той си развали отношенията и със собствените си партньори в коалицията. Аз си спомням когато встъпиха в длъжност, г-н Бонев беше обявил, че наистина три от най-горещите и проблемни и рискови теми на София са: Транспорт, боклук и "Топлофикация София“



И вместо това да се вземе предвид и своевременно да се реагира, което би означавало, че не може да се чака първа грешка, че не може да се чака само няколко дни преди да изтекат договорите, тогава да се обявява обществена поръчка. Това е липса на абсолютна прозорливост и това показва липса на управленски опит и далновидност. Второ, не може в условията на обществената поръчка да не се сложат таванни цени, а само прогнозни. Разлика има. И съответно, виждате, поредица от управленски грешки доведоха до това положение да тънят няколко ключови квартала, района в София в боклук. И не само това, гражданите да излязат и да чистят сами и да носят със собствените си коли торби с отпадъци при опасността от зараза, от болести от един район в друг, и камо ли не това да се приписва като геройство на кмета, и той да бъде в ролята и на жертва, и в ролята на герой. Че това са абсурдни ситуации за XXI век. Това показва, за съжаление, единствено липса на компетентност, липса на управленски опит и визия, защото един кмет на един милионен град трябва винаги да гледа две крачки най-малко напред и да има своите алтернативни решения, ако се изпадне в кризисна ситуация", добави още бившият вицепремиер по европейските фондове.



Меглена Плугчиева каза и какво я тревожи.



"Аз снощи слушах по bTV г-н Терзиев и това, което най-много ме тревожи, е самочувствието и високомерието, с което той говори, и пренебрегва, и не е готов на никаква самокритичност, че са допуснати груби грешки, на които сега софиянци берат плодовете. И гражданите би трябвало да се възмутят и съответно да не се включат в такава акция. Ако г-н Терзиев иска да остане в историята с Терзиеви съботници, това е друго, или по този начин да се прави кампания, но нека да бъдем сериозни и отговорни.



И трябва да има яснота сега, не само да се каже до среда ще има решение, а да се каже какви са вариантите за решение – директно договаряне ли, кои са фирмите с които ще се договаря или ще се водят преговори, каква помощ правителството е предложило и защо тя не се приема. Изобщо всичко това, гражданите на София, всички ние трябва да знаем какво се случва, да има достатъчно прозрачност, за да може да не осъмне само след един или два месеца цяла София в боклук и съответно, не дай си Боже, и затрупана със сняг.



Но двете години, които стават от управлението на г-н Васил Терзиев, за съжаление, не можем да покажем някакви впечатляващи резултати, а напротив, останаха горчилката от абсолютно абсурдните паркоместа по бул. "Витоша“, по "Опълченска“ изсечените дървета и ремонт, който се оказа излишен. Да не говорим, че при бурята, която мина преди зимата, клоните останаха така да изгният на място и много други, да не говоря и квартали, какъвто е "Манастирския ливади“, където тъне в боклук и в неуредено изобщо улично положение в един такъв нов и водещ се престижен квартал", каза тя.



Плугчиева разясни и как е било наложено почистването на София да става само с външни фирми, без намесата на общинска.



"Ако трябва пък съвсем да върнем историята назад, тъй като аз съм от тези може би политически динозаври, които от самото начало на Прехода са в политиката, трябва да признаем, че тази грешна политика, всичко да бъде приватизирано, дойде като задължение от Брюксел. Това беше още в началото на 90-те години, когато се каза: и водоснабдяване, и темата за боклука, и електрификация, всичко това трябва да мине в частни ръце.



И изобщо беше обявена като една светиня приватизацията във всичко. След години, пак от Брюксел, от Еврокомисията се призна, че дейности, които са обществено значими, точно водоснабдяване, точно оползотворяване или събиране и оползотворяване на отпадъци, както и съответно електрификация или всичко свързано с елзахранване, това са изключително чувствителни, обществено значими теми и е редно те да останат под управлението на Общината, в общински дружества, в общински фирми, за да има и обществен контрол. И съответно, когато настъпят извънредни ситуации, да има бърза реакция, защото на частния бизнес вие не може да му разпоредите, на частния бизнес не може да му се сърдите, че той търси своята печалба и не поставя обществения интерес на първо място", заяви Меглена Плугчиева.