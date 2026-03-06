Месец по-късно: Загиналите под връх Околчица могат да бъдат погребани
Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта.
Резултатите от допълнителната експертиза още не са готови. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.
Според разследващите, Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.
Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.
Сергей Пройчев
преди 20 мин.
Луди прокурори майката с фонтанелата таман щеше да прави протести те и върнаха трупа на детето убито от добрата лама.
