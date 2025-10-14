ЗАРЕЖДАНЕ...
|Местим стрелките с един час назад
Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.
Смяната на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г.
Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.
Примката около Airbnb се затяга
17:06 / 13.10.2025
