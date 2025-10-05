ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Meteo Balkans: Нов циклон заплашва с риск от наводнения и трицифрени количества валежи
Посочва се, че може да бъдат между 100-200 л/кв.м. са северните и североизточните райони.
Опасност за реки и дерета има навсякъде заради вече отминалия процес и преовлажнената почва и всяка капка от сега нататък ще е буен поток. Става въпрос за 6-8 октомври.
Октомври 2025 със сигурност ще бъде с валежи над нормата.
Това от друга страна е отлична новина за Плевен и Ловеч (и не само), защото всяка капка ще е равна на преустановяване на водния режим, ако, язовирите не бъдат пресушавани от ВЕЦ-овете!
Вчера от Meteo Balkans посочиха, че големият проблем е за колко време ще паднат валежите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: