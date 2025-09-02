Meteo Balkans: Положението не е трагично, а плачевно

© "Карта на населените места с воден режим... Положението не е трагично, а плачевно. От държава, богата на вода, се превърнахме в полупустиня.



Валежите, както сами виждате, намаляват и не са постоянни. Липсва достатъчно сняг през зимата, за да се напълнят язовирите. А дори и да има валежи, наблюдаваме неправилно стопанисване. Всяка година е едно и също – периоди на валежи и на суша.



Ние всяка година пишем статии за очакваните суши и пожари, но вместо разбиране получаваме хейт. После българинът се чуди откъде му е дошло и защо има толкова много пожари, при положение че повечето хора сами палят стърнища", написаха от Meteo Balkans.