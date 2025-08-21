Meteo Balkans: Приятели, утре ни очаква разваляне на времето!

© Приятели и любители на времето, утре (22.08.2025) ни очаква разваляне на времето с развитие на дълбока конвекция. Това пишат синоптиците от Meteo Balkans.



"На места се очакват значителни по количество валежи, придружени от силни ветрове.



До края на деня очаквайте и подробна прогноза с много интересни карти. Всяка медия може да споделя картите на SPM.



Доверявайте се само на надеждна информация, зад която стоят познания и опит", уточняват специалистите.