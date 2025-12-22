Сняг за Коледа ще има! Това съобщиха преди минути синоптиците от Meteo Balkans, позовавайки се на последните данни на глобалните метеорологични модели.Ето и подробностите:Ето че най-накрая глобалните и регионалните модели стигнаха до съгласие. Преди почти месец написахме, че заради разпадането на полярния вихър ще имаме Бяла Коледа.Да, вярно е, че преминахме през редица промени, но ето че нещата се подредиха. Вероятността за Бяла Коледа в Предбалкана, Северозападна България и Централна Северна България нараства до 80–90%. Благодарим ви, че ни следите!