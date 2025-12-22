Meteo Balkans: Вероятността за Бяла Коледа нараства до 90%
"Ето че най-накрая глобалните и регионалните модели стигнаха до съгласие. Преди почти месец написахме, че заради разпадането на полярния вихър ще имаме Бяла Коледа.Да, вярно е, че преминахме през редица промени, но ето че нещата се подредиха", пишат още те.
