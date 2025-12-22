Вероятността за Бяла Коледа в Предбалкана, Северозападна България и Централна Северна България нараства до 80–90%. Това съобщават от Meteo Balkans."Ето че най-накрая глобалните и регионалните модели стигнаха до съгласие. Преди почти месец написахме, че заради разпадането на полярния вихър ще имаме Бяла Коледа.Да, вярно е, че преминахме през редица промени, но ето че нещата се подредиха", пишат още те.