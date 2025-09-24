Новини
Meteo Balkans: Започва период на разваляне на времето и застудяване!
Автор: Лора Димитрова 22:37Коментари (0)30
©
През нощта срещу четвъртък над почти цялата страна ще бъде предимно ясно. Изключение ще правят крайните западни и югозападни райони, където облачността ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър с тенденция за усилване. Минималните температури ще бъдат между 6° и 14°C, по морето – малко по-високи, до 16–17°C. По-ниски стойности се очакват в планинските райони на Югозападна България и Предбалкана – около 4–6°C.

През деня в четвъртък се очаква влошаване на времето. До края на деня увеличението на облачността от запад ще обхване по-голямата част от страната, а над крайните западни и северозападни райони ще има валежи от дъжд, ще са слаби. Вятърът ще се усили, предимно от североизток. Ще започне понижение на температурите, като първо застудяването ще се усети в североизточните райони. В Дунавската равнина и по Черноморието вятърът временно ще бъде силен.

Дневните температури ще са в широки граници – от 27–30°C в югозападните и южни райони до около 20°C в североизточната част на страната. Това съобщиха от Meteo Balkans.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък , времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 9°С до 12°C. През деня ще е облачно със слаби валежи от дъжд. Ще остане все още топло, но към края на деня, от североизток ще започне понижение на температурите.  Дневните температури ще са между  25°-26°C. 

Времето по планините 

Облачно, дъждовно и ветровито време ни очаква в планините, особено в Рило-Родопската област и Стара планина. Вятърът ще е северозападен, но към края на деня ще се ориентира от североизток и ще започне да застудява. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, а на 2000 метра – около 9°.

Времето по Черноморието

Водата ще е топла, но времето няма да е подходящо за плаж – ще бъде облачно и ветровито, със силен североизточен вятър. Дневните температури ще са между 20 и 22°С. Заради силния вятър ще се усещат по-ниски – около 15°С. Температурата на морската вода е между 21 и 23°С. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

Времето на Балканите 

Над западните и южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално, а над крайните североизточни райони – антициклонално. Към Румъния и България ще се пренася сравнително по-студена въздушна маса, докато останалата част от полуострова ще бъде под влияние на пренос на по-топла въздушна маса. Очакват се валежи, предимно в планинските райони.

