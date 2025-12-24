Снежната покривка в по-високите части ще достигне 15–25 см, а заради интензивния снеговалеж се очаква и усложняване на пътната обстановка. Това сигнализират от Meteo Balkans.Ще има условия за виелици и в по-ниските райони, най-вече в Дунавската равнина.Метеорологичните прогнози сочат, че по време на коледните празници се очакват обилни валежи от сняг в голяма част от страната. Най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Централният Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин.навявания и силен вятър;бързо натрупване на снежна покривка;заледени и трудно проходими пътища;силно ограничена видимост.Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния и Северозападния Предбалкан, е възможно да останат без електрозахранване в дните около Коледа.напомня на шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, като спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания и подготвени за зимната обстановка автомобили!