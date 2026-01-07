Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
"Още рано сутринта има гръмотевична дейност в близост до България, а след обяд тези валежи ще обхванат Югоизточна България и района на Силистра. Утре обаче бурите ще са още по-силни заради преминаващ студен фронт.
За днес сме издали и предупреждение – вижте картата. Бурите са точно там, където ги очаквахме. Доверявайте се само на надеждна информация.
Утре се очакват силни ветрове", предупреджават още синоптиците.
