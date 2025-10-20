ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Bulgaria: Последната дума е на природата, но да имат едно наум хората в събота
©
Регионалният модел Swiss HD очаква до 50 - 70 л/кв.м. на места там. От сайта уточнвяват, че това е прогноза и не е задължително да стане точно в този си вид и в точно тези райони, които са на картата като е възможно по-голямата част да се извали в морето. "Последната дума е на природата, но да имат едно наум хората в съботата", предупреждават синоптиците от сайта.
Постът е информативен, а не за всяване на паника и страх, уточняват още от Meteo Bulgaria.
Още от категорията
/
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест се пада върху 1,67 млн. души
17:49
Сънародниците ни във Виена бяха добре информирани от българските власти за трудови, правни и административни въпроси
17:48
Евростат отново ни закопа: Два български региона регистрират най-ниски нива на БВП на глава от населението
16:28
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
15:58
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
15:18
Външният министър: България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир
14:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
на 17.10.2025 г.
Е браво,човек като чете такава информация само да се чуди що ли чете..щом извода е природата ще реши.Всеки ,без да е учил метео..може това да напише..
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.