Meteo Bulgaria: Постепенно спиране на валежите
Автор: Елиза Дечева 18:41
Meteo Bulgaria с нова прогноза за времето от утре. 

Постепенно спиране на валежите от запад на изток с тенденция сутринта на 9-и октомври това да се случи окончателно навсякъде. 



Все още обаче, до края на процеса, из Централна Северна и в част от Североизточна България (областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе и Разград) са възможни НОВИ количества от порядъка на 15-20 л/кв.м., а в останалите места ще е до около 5 л/кв.м.

През последната седмица не само България, но и други държави на Балканския полуостров усетиха силата на природата. От сняг посред октомври до масови и опустошителни наводнения, които не само "погълнаха" улици, разрушиха цели домове, но и отнеха човешки животи.  

