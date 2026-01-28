Дни преди края на първия месец в Еврозоната, след пенсиите, адаптацията на търговците, банките и системите, получихме и първите заплати в евро. В същото време цените в магазините са двойно по-ниски, което ни кара да мислим, че всичко е евтино.Въпреки подготовката, за много хора цифрата наполовина се оказва стресираща. Това дори може да ни подведе, че сме получили по-малко пари или да харчим повече.Психолозите предупреждават, че за да свикнем с новата валута напълно и да адаптираме живота си към нея може да отнеме между 2 и 4 години. Това важи особено за хора, които до този момент не са разплащали с евро. Периодът на адаптация може да приключи и по-лесно, ако приемем по-бързо новото като нещо нормално, пише NOVA."Между 2 и 4 години е психичният механизъм, който ще работи в нас да сравняваме и да се лекуваме от тази травма на прехода. Когато ние видим половин заплата решаваме, че вече ни е отнето някакво жизнено право. Ние решаваме, че нашата сигурност е разклатена и тук има един дисонанс, който се получава в съзнанието на хората – те не виждат реалността, а започват да обслужват страховете си", заяви психологът Ина Антонова.