Михаил Кръстев: Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула
Необходими са обаче повече инвестиции в българската икономика. "Трябва да се помисли за стимулиране на инвестициите в собствен капитал, стимулиране на българския бизнес да продължава да се развива тук, да продължава да инвестира“, заяви Кръстев.
Един от големите проблеми според него е административното повишаване на доходите по формули. "Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула, взета от европейска препоръка, но не в нейната цялост. Нивото на средната работна заплата не може да бъде критерий за това каква трябва да бъде минималната работна заплата. Медианната работна заплата, която отразява средното ниво на това, което получават българските граждани, е 25% по-ниска от нивото на средната работна заплата. Определянето на минималната работна заплата без да се вземе предвид производителността на труда, без да се вземе предвид медианната работна заплата и други фактори от икономиката, както и регионалното разпределение, е нещо, което по-скоро вреди, отколкото помага“, смята икономическият експерт.
