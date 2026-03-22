Хубаво е, че коледните и великденските добавки ги вкараха в закон, но го възприемам като въдичка за гласуване. Пенсионерите и бедните хора са най-съвестните избиратели – те гласуват. Това каза икономистът Мика Зайкова в интервю за предаванетопо Радио"Това е обидно. Не може Румъния да има минимална заплата около 736 евро, Гърция – 900 евро от 1 април, а ние да сме на опашката. Това не е приемливо за европейска държава“, подчерта тя."С 20 евро трудно ще помогнеш на човек със стара кола да си купува гориво, ако бензинът и дизелът достигнат цени от порядъка на 200 долара на барел. Няма как да подпомогнеш бедните пенсионери с 20 или 50 евро, при положение че хората, които трябва да подпомагаш, са 1 милион и 600 хиляди при 2,7 милиона пенсионери – това са 80%“, коментира още икономистът."Хората, които трябва да подпомогнеш с тези 20 евро за гориво, са 1 милион 380 хиляди. Това са страшно много бедни хора. Затова, когато се мисли за подпомагане и доходи, те трябва да се съизмерват с месечната издръжка, която КНСБ изчислява. В момента тя е 799 евро, а нищо от предлаганото не е съобразено с нея. За да получиш 20 евро за гориво, трябва да имаш доход от 652 евро, което е два пъти над границата на бедност за 2025 г. За да получиш 50 евро великденска добавка, трябва да имаш 390 евро и 63 цента. Ако доходът ти е с един цент по-висок, вече ставаш по-малко беден. Ако издръжката ти е 620 евро и 21 цента, нямаш право на помощ“, добави Зайкова.