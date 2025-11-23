Микробиолог: В България се използват страшно много мокри кърпички с реално почти нулева полза
©
Самолетите превозват по около 150 души. Но кои са невидимите пътници, които пътуват с нас? На всеки квадратен сантиметър дебнат десетки хиляди бактерии. И могат да останат с дни, ако не се почистят.
С микробиолога д-р Сергей Иванов правим проверка. Той обяснява, че въздухът в самолета се пречиства - идва отвън, подава се в кабината отгоре надолу.
HEPA филтрите са щитът на машината – улавят вируси и бактерии. Те са стандарт за всички модерни самолети. "За час това става около 20 пъти. Това е възможно най-добрата циркулация в сравнение с автобуси, влакове и особено офиси", посочва Иванов.
От COVID пандемията пътниците бършат масички, подлакътници, колани. "В България се използват страшно много мокри кърпички с реално почти нулева полза. Реално ползата от мокрите кърпички е много малка, освен че много замърсяват. Но трябва да знаете, че самолетът вече е почистен", подчертава експертът.
Ако някой в самолета е болен, когато киха или кашля, бактериите се разпространяват на около 3 метра около него. И тук въздухът, който циркулира, може да бъде защитна бариера.
Изводът е, че най-опасните моменти не са във въздуха. Рискът е по-голям на земята – при бординга, чакането и проверките. "Това е най-опасният момент, защото тогава вентилацията е ограничена. Повече заразявания стават, когато самолетът е на земята или когато сте на опашка за проверка. Там рискът е по-голям, а не когато самолетът е във въздуха", обяснява Иванов.
А как да избегнете овърбукинг, когато са продадени повече самолетни билети, отколкото има места, за което напоследък получаваме все повече сигнали.
- Запазете си конкретни места предварително.
- Избягвайте най-евтините полети.
- Чекирайте се възможно най-рано.
- Не отивайте към гейта в последния момент.
- Четете дребния шрифт и не се съгласявайте да бъдете доброволци – така автоматично се отказвате от мястото си при овърбукинг.
- Ако това все пак се случи, авиокомпанията е длъжна да ви компенсира – както финансово, така и с хотел, храна и напитки.
