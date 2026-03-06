Рая Назарян, да изрича нецунзурна обида към депутати.
Първо Назарян се обръща към народни представители в залата с думите:
"Нека да приключим с това. Едно по едно, не може едно върху друго. Айде малко ред да има!“
След това Назарян казва към седящия до нея Костадин Ангелов, визирайки други депутати:
"Ааа, ще ви таковам и че*иджиите всички!“
До ситуалицята се стигна след като Рая Назарян предложи допълнение в приетата програма за петъчното заседание на Народното събрание по искане ИТН, които са пожелали да се проведе изслушване на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с отстранени по разследването на случая "Петрохан" служители на МВР.
Микрофон улови нецензурна реплика на Рая Назарян към депутати
