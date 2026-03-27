Статистическият панел на Националната здравна информационна система съществува вече над една година, като той непрекъснато се обогатява и разширява с нови справки и статистически данни, въз основа на това, което се подава от лекарите на национално ниво в България. Това един процес, който тече непрекъснато. Това каза продуктовият мениджър в "Информационно обслужване“ Мила Филипова в предаванетонаПоследната добавена категория в панела касае социално значимите заболявания, които включват обобщена информация за разпространението и диагностицирането на ключови хронични заболявания у нас."От 2020 година имаме дигитално здравеопазване в България. По закон всички медицински специалисти и лечебни заведения са длъжни да подават данни за медицинските дейности и услуги, които се случват, т.е. данните за всеки един преглед, направление, изследване постъпват в тази едина система. Ние стъпваме върху тези данни на национално ниво, когато вадим справките и това ни дава един обобщен поглед за случващото се в рамките на българското здравеопазване" каза гостът.Статистическите данни в панела се делят на 12 тематични категории, като се обновяват редовно. Те съдържат информация за проведени прегледи, брой диагнози, разпределения по области, по възрастови групи, информация за рецепти, които се изписват и лекарствени продукти, направления, имунизации, информация за постъпилите ТЕЛК заявления в сектор "Медицинска експертиза", както и за хоспитализации, раждания, смъртни случаи и социално значими заболявания, посочи Филипова.Наборът от справки вече наброява 125, които са обширни и максимално използваеми за както за експерти, така и за широката общественост.Сайтът на Националната здравна система his.bg е достъпен и всеки може да го посети и да намери информацията, която го интересува в раздел "Статистически данни"."В рамките на текущата година имаме общ брой от милион и 130 хиляди хронично болни с исхемична болест на сърцето. Други заболявания, които разглеждаме в този раздел са за метаболитните диабет тип 1 и тип 2, които са също ключови социално значими и хронични заболявания. Общият брой на лицата с регистриран диабет тип 1 в страната, са близо 75 000, а с диабет тип 2 - малко над 740 000. Регистрираните случаи на инфаркт от на миокарда за тази година са 8593. През 2025 година, общият брой регистрирани случаи за цялата година е 37 000", каза още Филипова, цитирайки данните от платформата.По думите й, броят отпуснати електронни рецепти от началото на годината до момента е над 11 милиона.Новата услуга, разработена технически от "Информационно обслужване“, позволява чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол да се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности.