Милен Керемедчиев: Намаляването на американските войски в Европа е доктрина, заложена от Тръмп
"НАТО и САЩ са единни в своята позиция и доктрина да се пази всеки сантиметър от територията на НАТО. Голямата уговорка, че европейските държави и членки на НАТО трябва да имат много по-сериозен принос в общоотбранителния бюджет,“ каза той и допълни, че засега САЩ не дават заявка за оттегляне на влиянието си, особено в Източното крило на НАТО.
Основният въпрос е дали Европа е готова да поеме отговорност за отбраната на континента, като според него страните членки на НАТО нямат такъв капацитет по няколко причини, едната от които според госта е противоречието в плановете за превъоръжаване на Европа, чиято цел е да се да се вдигне отбранителното производство и капацитета на отбранителната индустрия на европейските държави, в противовес с политиката на европейските членки на НАТО, които се обвързват в модернизирането на въоръжението си със САЩ. "Тук е основният казус: по какъв начин Европа, вдигайки своите отбранителни възможности и своето производство, ще може да си партнира със САЩ, и най-вече в Източна Европа, където ще доминира американското въоръжение?“
Пред странни членки на ЕС и на НАТО излизат сериозни финансови предизвикателства, като заемите по подпомагането за възстановяването от COVID кризата, разходи по плана на Марио Драги за конкурентоспособността на европейските икономики, новият план "Превъоръжи Европа“ и продължаващата помощ от ЕС за Украйна. "Така че като съберем всички тези числа, виждаме, че те стават в рамките на няколко трилиона.“ Митата, наложени от САЩ, както и допълнителните американски санкции към Русия и руските компании също допълнително ще ударят европейското производство, и ще го направят по-скъпо и по-неконкурентоспособно. "Ситуацията е изключително тревожна от гледна точка на огромните разходи, които са заложени в разходната част в бюджета в следващите години, и неясните приходи и възможностите на Европа да води наистина много силна търговска политика.“
По думите му България сама не може да се справи с новите предизвикателства и трябва да има много по-сериозна и по-проактивна политика в НАТО. "България изостава в преоборудването на старото си руско оборудване с ново и модерно такова. Ние не трябва да бъдем слабото звено в Източния фланг. Това е нещо, което тепърва трябва да подобряваме, надграждаме и да бъдем много по-активни.“
