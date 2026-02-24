Атанас Запрянов гарантира, че разположените самолети на Военновъздушните сили на САЩ на летище "Васил Левски" в София по никакъв начин не са свързани с Иран.
Самолетите на САЩ в София
"Тези самолети не са базирани на летището в София, те са преминаващи през територията на България, както през територията на много натовски държави. Не трябва разрешение на НС, за да се позволи достъп до българска територия. Тук са на уведомителен режим", коментира бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев.
Той подчерта, че няма как Пентагонът да даде крайна дестинация на тези самолети, но тя не е България.
От България няма да бъдат извършвани бойни полети срещу Иран, категоричен бе Керемедчиев пред Bulgaria ON AIR.
Той поясни, че от САЩ и Великобритания на 19 февруари са излетели за техни бази над 50 американски бойни изтребителя, а цистерните в София поддържат възможността на изтребителите да презареждат във въздуха, за да достигнат до крайната база.
По думите на експерта крайната цел е близо до Иран.
Керемедчиев посочи, че не само България е била използвана за преместване на американска бойна авиация. Такова е имало в Гърция, Румъния, Кипър, Испания, Италия...
Той очаква числеността на самолетите в София скоро да намалее.
Кога САЩ ще нападнат Иран
Според бившия зам.-външен министър е много голяма вероятността САЩ да нападнат Иран, тъй като преговорите не се движат в положителна посока. И причината не е само ядрената програма на Иран.
Керемедчиев отбеляза, че една от точките е обогатеният уран да бъде изнесен в Русия. Друга преговорна точка е всички балистични ракети на Иран да бъдат използвани само с цел защита. На Иран се поставя условие и да спре финансирането на своите проксита.
За момента Иран отказва да преговаря по точките освен за ядрената си програма, уточни събеседникът.
САЩ струпват страховита армада
Керемедчиев изтъкна, че от войната в Ирак няма такова голямо струпване на огнева мощ от страна на САЩ. Самото придвижване на армадата коства 5 млрд. долара на САЩ.
Експертът смята, че САЩ по-скоро планират дългосрочни въздушни удари, отколкото да сложат ботуш на иранска земя.
Той припомни заявката на Иран, че страната ще отговори на всички удари и ще атакува бази на САЩ в региона.
По думите му Иран държи два сериозна ключа. Това са Ормузкият пролив и износът на петрол и втечнен газ, както и търговският трафик в Черно море.
Иран не смята да прави отстъпки
"Иран многократно е казал, че никога няма да спре своята ядрена програма. Израел ще прави всички опити да ги възпира. Конфликтът ще продължава да тлее десетилетия наред. Ядреното оръжие е основната цел на аятоласите", каза още Керемедчиев.
Той обърна внимание, че Турция се въздържа максимално да оказва съдействие на САЩ и гледа да стои встрани от ескалация на конфликта.
Четири години война в Украйна
"Както и да завърши тази война, тя ще влезе в историята като най-грандиозния провал на Русия в сферата на външната политика, сигурността и военните действия. Едва ли Путин е одобрил план 4 години да трае тази специална военна операция и да коства 1 млн. човешки жертви. Русия загуби страшно много политически и икономически от войната", коментира Керемедчиев.
Украйна и САЩ предпочитат спиране на бойните действия, където са те в момента, докато Русия иска да води преговори, но без спиране на войната, припомни той.
20-ият пакет санкции на ЕС няма да влезе в сила за момента, а до април Украйна трябва да се сдобие с подкрепа от 70 млрд. евро, за да продължи бойните действия и да функционира администрацията, акцентира бившият зам.-външен министър.
Керемедчиев каза още, че се води война на изтощение и от двете страни, а Доналд Тръмп оказва епизодичен натиск над Русия. В същото време се вижда втвърдяване на позицията на Зеленски.
Керемедчиев добави, че не се вижда реалистична перспектива за определяне на дата, на която Украйна ще бъде приета в Европейския съюз.
