Милен Керемедчиев: САЩ превземат Венецуела без изстрели и жертви
"Случвало се преди 35 години, когато САЩ влязоха в Панама и арестуваха тогавашния президент. А сега виждаме отново, без един изстрел, без жертви, САЩ превземат Венецуела“, заяви той в ефира на NOVA NEWS.
Керемедчиев отбеляза, че въпросът за законността на операцията ще бъде разгледан на ниво ООН.
"Доколко тези действия отговарят на международното право, аз съм сигурен, че ще има свикан Съвет за сигурност на обединените нации“, каза още той.
По отношение на управлението след извеждането на Мадуро, бившият министър посочи, че американците вероятно ще преговарят с вицепрезидентката Родригес, която е "един от най-сериозните поддръжници на режима на Мадуро“.
Керемедчиев подчерта, че въоръжените сили на Венецуела все още държат значителна власт и предаването на властта едва ли ще бъде изцяло мирно.
Бившият външен министър предупреди, че операцията променя глобалните правила на политиката.
Началото на промяната на Тези правила беше поставено от русия. Още тогава стана ясно, че Правото е на страната на Силния, и Силните ще си правят каквото си искат. В този свят в който силния изяжда слабия, Европа трябва да търси своето място като едно цяло, защото иначе всяка една държава сама за себе си е просто поредната апетитна хапка за САЩ или русия. Ние обща работа с тези две държави Терористи нямаме! Ще станем свидетели на многополюсен свят, където ще има Ос на Злото-САЩ и русия и Ос на доброто- Европа, а Китай ще бъде съдник.
