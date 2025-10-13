Новини
Милен Керемедчиев за освобождаването на заложниците от "Хамас": Исторически момент
Автор: Екип Ruse24.bg 12:16Коментари (0)71
© bTV
Първи знаци на надежда в дългогодишния конфликт между Израел и "Хамас“. Седем израелски заложници бяха предадени тази сутрин на Международния комитет на Червения кръст, съобщават световните агенции.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев определи случващото се като "ключов и исторически момент“, но предупреди, че "сме едва в първата стъпка от дълъг и труден мирен процес“.

Освобождаването на заложниците е част от мирен план от 20 точки, договорен с посредничеството на международни актьори като Катар и Египет. Наред с това Израел освобождава стотици палестински затворници, сред които и 20 души с доживотни присъди — едни от най-ярките лидери на "Хамас“, определяни за терористи.

"Това поражда основния въпрос – дали тези хора ще се върнат към мирен живот, или напротив – ще потърсят реванш. Именно тук се крие голямата неизвестна“, коментира пред bTV Керемедчиев.

Следващата фаза от споразумението предвижда разоръжаване на "Хамас“, но засега организацията не дава индикации, че ще се съобрази. По улиците на Газа бойци на "Хамас“ продължават да патрулират въоръжени, в нарушение на примирието, каза още Керемедчиев.

"Хамас не само не показват готовност да сложат оръжие, а демонстрират сила – екзекутираха над 20 палестинци, обвинени в сътрудничество с Израел. Това е сигнал, че организацията няма намерение да се оттегли доброволно от политическия живот на Газа“, добави той.

