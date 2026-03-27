България разполага с достатъчен воден ресурс - над 5000 кубически метра на жител, но е неравномерно разпределен и няма подходяща инфраструктура. Това каза Милена Ангелова, член на Икономическия и социален съвет от група Работодатели и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България в предаванетона"Необходимо е първо съответната нормативна уредба и стратегически документи, които да ръководят управлението на водния сектор, да се приемат с широк консенсус. Това трябва да бъде основано на интелигентен подход и интегрирано управление на водите и да разчита на актуални, точни, прозрачни, сравними и надежни данни. Всъщност една от новините в нашето становище е, че и трите групи се обединяваме от необходимостта за единно управление на водите", каза още Ангелова.Според нея, е вариант функциите да бъдат вменени на една държавна агенция, която да е директно подчинена на Министерски съвет."Тя трябва да отговаря за организацията на набирането, съхранението, обработката, анализа на данните, например, за дългосрочна програма за целесообразно и ефективно използване на топли минерални води и подобни източници, да прави схеми с съответни водно-стопански баланси, за това как най-целесъобразно и икономически изгодно да се управляват водните ресурси.И разбира се, една такава агенция би трябвало да заложи приоритетите за финансиране на необходимите интервенции в планирането на многогодишната финансова рамка в следващия период, който започва от 2028 година", допълни гостът.По думите на Ангелова, водните ресурси и тяхното управление трябва да бъдат разглеждани като ключова икономическа инфраструктура и са от голямо значение за националната сигурност.Тя посочи, че подсигуряването на устойчиво управление на водите не може да бъде еднократен разход и е свързано с доста голям разход."Черно море е много важен ресурс, който може да бъде развит икономически. В Черно море има много сериозни залежи от сероводороди, които могат да бъдат ползвани, находища на газ, които в момента се разработват. Туризмът е традиционен източник на икономически подем за района и съответно селското стопанство и възможностите за генеране на възобновяема енергия и много други.Има много въпроси, свързани с сигурността на Черноморския регион. България може да бъде един хъб на сигурност в района, като отговаря както за обезпечаването на неговата физическа сигурност, така и за мониторинга и наблюдението на качеството и състава на морските води, за да се поддържа съответния състав от рибни и аквакултури, които също са голям източник на икономически растеж за населението в тази част", отбеляза Ангелова.Тя коментира и чия е отговорността за реформата във водоснабдяването:"Разчитаме както на Министерството на околната среда и водите, така на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но разбира се, функции в този процес имат Министерството за земеделието и храните, Министерство на енергетиката, та дори и Министерство на здравеопазването.Надявам се, те да предприемат мерки, поне за консултиране на документите, които следващото работещо Народно събрание да облече в законодателна форма и да започнем да изпълняваме заедно. Към момента имаме доста добра обратна реакция, много позитивни сигнали от изброените заинтересовани ведомства".