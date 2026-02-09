Според констатациите в доклада на ОИСР, икономиката ни е нараснала с над 3% през миналата година. Средната заплата е скочила с 80% от 2019 насам. Но производителността изостава драстично. Инвестициите са сред най-ниските в Европейския съюз.Този доклад би трябвало да бъде едно сериозно предупреждение към всички, не само към политиците, но и към цялото ни общество, да се дадем сметка, че държавата върви в много лоша посока. Това каза внабившият вицепремиер по европейските фондове, народен представител в три състава на парламента, дългогодишен посланик в Германия, Швейцария и Лихтенщайн и Черна гора, сега член на Института за икономика и международни отношения Меглена Плугчиева.По думите ѝ Европа трябва да направи по-смислена, реално ориентирана политика към гражданите и към ценностите, с които е създадена, за да може да има наистина реално бъдеще. "Това е важно и за нас. България е заинтересована от повече интеграция, но принципна, законосъобразна, а не на базата на двойния стандарт. Категорично не споделям това, което в момента ръководството на ЕС и специално Еврокомисията прави с пропагандата за страх, за война, за милитаризация и се прави опит на тази база да се постигне обединението на Европа, че имаме големия общ враг Русия и че ние на всяка цена трябва да се готвим за война. Това е най-погрешният начин и път за обединение на Европа", заяви тя."Инициативата "Европа на две скорости“ е възможно най-лошият сигнал, който дойде преди няколко дни от Берлин, което беше загатнато от канцлера Мерц още в речта му на Световния икономически форум в Давос. Намирам за крайно несъстоятелно това предложение, което беше направено, защото това води не до обединение, това води до разделение", подчерта Плугчиева.Тя определи предложението на Германия като "симптом на разделение, на липса на интеграция в Евросъюза, което ще доведе до разделение не само до различията, но и задълбочава и недоверието и противоречията вътре, които са доста видими вече в самия Евросъюз". "Европа има много проблеми, но основният е да реши в каква посока иска да се развива – на повече интеграция или в посока на повече национални държави. Европа няма общността външна политика и общността политика по сигурността и отбрана, има само обща политика, но различията се проявяват както по отношение на взаимоотношенията със САЩ, така и с Китай, още повече с Русия“, каза още тя.Според Плугчиева подобен жест от страна на Германия в момента не води до разрешаване на проблеми, а до още повече такива, което според нея никак не е добре за бъдещето на Европа