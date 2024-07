Милена Вировска, психолог: Програмата "The kids in the middle" стартира в България наесен

© Програмата "The kids in the middle“ ще стартира в България през октомври. Тя представлява психологическа помощ към родители, които се разделят. Целта е да се предотвратят вредните за децата последствия от развода.



"Детето има двама родители и ги обича. То не би желало да бъде притискано и принуждавано да избира към кой от тях да е лоялен и към кого не“, това каза в ефира на Радио "Фокус“ психологът Милена Вировска, която е част от програмата.



"The kids in the middle“ е заимствана от Америка и е насочена към семейства, които преживяват психически или юридически развод и преживяват тежък период. Акцентът на няколкото срещи с родители ще е към нуждите на децата и предизвикателствата, пред които са изправени те в този период.



Родителите ще бъдат обучени така, че децата да не носят травматични спомени от раздялата. Тренингите ще са групови, а двамата родители ще са в различни обучителни групи, заедно с други хора в подобна ситуация.



Видеа и дневници за развитие ще са част от средствата, с които възрастните да влезнат в обувките на детето и партньора си. На следващ етап се планират и занимания за самите деца.



В началото програмата ще е платена, но надеждите са държавата да поеме част от разходите. Милена Вировска обърна внимание, че в САЩ този вид обучение е задължително за родителите, които преминават през развод.