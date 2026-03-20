Днес мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам.Рамазан Байрам и Курбан Байрам са двата най-големи празника в исляма.Празникът поставя края на свещения месец Рамазан. Това е семеен празник, ден за прошка, семейството се събира на празничната трапеза, на която задължително има сладко, затова и второто име е Шекер Байрям.Денят започва с празнична молитва във всички джамии. Грапезата включва разнообразни ястия и сладкиши.