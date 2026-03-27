Андрей Гюров, който заедно с министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България, предаде репортер на ФОКУС.
Гюров заяви, че през последната седмица правителството е разработило пакет с мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите и да могат да идентифицират секторите, които имат нужда, за да се запази покупателната способност.
"Още при избухването на кризата в Близкия изток правителството действа много бързо и предприе мерки, така че да подпомогне най засегнатите. Именно тези с ниските доходи и тези, които ползват нефтопродукти. Наясно сме, че тази криза ще отнеме време, за да се върнем към нормалното, затова правителството имаше една основна цел да разработи конкретни мерки за помощ. И затова през последната седмица правителството имаше една основна цел да разработи пакет от мерки, който да помогне в няколко посоки. Първо да даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората, че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите се. И второ да можем да идентифицираме кои са точно тези сектори и нужди, които, когато бъдат подпомогнати, ще могат да прекъснат веригата на покачването на цените, така че да запазим покупателната способност, да запазим възможността на хората да отиват и да пазаруват спокойно", заяви Гюров.
Мерките са насочени към горивата, транспорт, земеделие, електроенергия, достъп към ликвидност на малките и средни предприятия. Министър - председателят обясни, че щаб в Министерски съвет ще следи целия процес. На този етап няма недостиг на определени продукти - храна, горива и други.
"Всяко непазарно поведение ще бъде следено отблизо", заяви министър-председателят.
Припомняме ви, че вече е в сила мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата.
Какви са основните мерки?
-забавяне на увеличението на тол таксите от април към юни
-В "Земеделие" се планира да се изтеглят всички плащания от сектора напред във времето, за да може да се посрещне пролетта и сеитбата.
-Ще бъдат подпомогнати производителите чрез намаляване на акциза за горивата - само на газьола, т.нар. горива за земеделския сектор
-Допълнителна субсидия ще бъде отпусната за градския транспорт в отдалечени райони
-Механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми
"Като цяло подкрепата е изцяло целенасочена и временна там, където има необходимост и за толкова време, за колкото има необходимост. Има много силна координация между щаба, правителството, частния сектор и потребителските организации и във всеки един момент всяко непазарно поведение ще бъде следено много отблизо и ще реагира щаба и различните контролни органи", каза Гюров.
От своя страна министърът на финансите Георги Клисурски заяви, че това ще струва за момента 100 милиона евро.
Министерски съвет представи пакет от мерки заради кризата в Близкия изток
Още по темата
/
Станислав Бачев: Възможностите пред САЩ са две - или да търсят изход с цената на политически отстъпки, или да ескалират конфликта
26.03
Васил Велев: Даже да се реши всичко по мирен начин, проблемите в Европа няма да се решат веднага
26.03
Още от категорията
/
Антон Кутев: Все едно се намираме във война, а не на избори – арести, предупредителни протоколи, напрежение
20:08
Апелативна прокуратура - София даде подробности около сагата с прокурорския син и служителя на ГДБОП
17:25
Борисов: България има нужда от стабилност – без увеличение на данъци и осигуровки, за да има предвидимост за бизнеса и инвестициите
16:54
Министър Тодоров: Фонд "Култура" е върнал над 5 млн. лева миналата година, а в същото време има неразплатени над половин милион договори
11:53
Министерството на правосъдието с остра критика към ВСС: Това се случва за първи път в демократичната ни история
11:17
Министър Найденов: Спрях обществената поръчка за мантинели, нещата са опорочени в техническите изисквания
09:35
