Министерският съвет ще заседава в сряда, 14 януари, от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 22 точки.Кабинетът ще разгледа Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024 г., внесен от министър-председателя. По негова инициатива ще бъдат обсъдени и промени в тарифите за таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.Сред точките в дневния ред е и одобряване на присъединяването на България към инициативата EC GOVSATCOM, както и създаването на компетентен орган в рамките на Министерството на иновациите и растежа.Правителството ще обсъди няколко решения, свързани с продажба на недвижими имоти, собственост на "Български пощи“ ЕАД, както и обявяване на части от публична държавна собственост за частна държавна собственост и даване на съгласие за тяхното премахване.Очаква се кабинетът да вземе решения за освобождаване и назначаване на генерални консули на България в Ниш и Битоля, както и да приеме доклади за резултатите от участията на страната ни в заседания на различни съвети на Европейския съюз – "Общи въпроси“, "Правосъдие и вътрешни работи“, "Земеделие и рибарство“ и "Околна среда“, проведени в Брюксел през декември 2025 г.В дневния ред е включен и проект за отчуждаване на имоти за държавна нужда, свързани с изграждането на железопътната линия Видин – София в участъка Видин – Медковец, както и решение за безвъзмездно предоставяне на имоти на община Иваново за нуждите на Регионалния исторически музей – Русе.Министерският съвет ще обсъди и участието на "Български енергиен холдинг“ ЕАД в проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Хан Аспарух“ в Черно море, както и предложение за изменение на концесионен договор за добив на строителни материали от находище "Луда Яна“.Сред социалните теми са одобряване на изплащането на еднократна финансова помощ на пострадали от природни бедствия през 2026 г. и промени в постановлението за създаване на Националния съвет по демографска политика.В дневния ред е включено и решение за учредяване на право на строеж в имот – публична държавна собственост, в полза на Университетската специализирана болница по онкология "Проф. Иван Черноземски“.