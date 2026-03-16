Очаква се правителството да внесе жалба в Конституционния съд заради решението на парламента да задължи служебното правителство да внесе искане за ратификация на договора за участието на страната ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Андрей Гюров каза по-рано, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като внасянето на такова предложение за ратификация е изцяло в правомощията на служебната власт. 

Стана ясно още, че министърът на външните работи Надежда Нейнски е направила проверка на всички документи относно членството на България в Съвета. 

"Искаме становището на Конституционния съд дали текстовете в този устав за мир не влизат в противоречие с Конституцията и законите в страната. Това са резервите и на по-голямата част от европейски държави, които подкрепят мирния план за Газа", обясни тя. 

ФОКУС припомня, че в неделя - 15 март, Гюров каза още, че има проследима практика на КС във времето, която показва, че решението на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията."

Споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир беше подписано от Росен Желязков.